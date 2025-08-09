Четыре человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ по Кубани

Похожие инциденты происходят и в других регионах. В Белгородской области украинские дроны продолжают атаковать приграничные территории. В селе Казинка Валуйского округа из-за взрыва дрона, который ударил по дороге, пострадала местная жительница. Женщина сама обратилась в Валуйскую центральную районную больницу, где у нее диагностировали баротравму. Всего за сутки в регионе пострадали два человека.