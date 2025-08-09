Ричмонд
Четыре человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ по Кубани

От атак ВСУ по Краснодарскому краю пострадали четыре человека, семь домов и шесть авто.

Источник: Комсомольская правда

В Славянском районе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников пострадали четыре человека, семь жилых домов и шесть автомобилей. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале.

По словам Синяговского, все пострадавшие получили осколочные ранения, им оперативно оказали медицинскую помощь. Службы уже работают на местах, оценивают ущерб и помогают жителям. Синяговский также отметил, что власти делают все возможное для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов.

Похожие инциденты происходят и в других регионах. В Белгородской области украинские дроны продолжают атаковать приграничные территории. В селе Казинка Валуйского округа из-за взрыва дрона, который ударил по дороге, пострадала местная жительница. Женщина сама обратилась в Валуйскую центральную районную больницу, где у нее диагностировали баротравму. Всего за сутки в регионе пострадали два человека.