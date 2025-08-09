Обновившему рекорд страны бегуну Иванову стало плохо после финиша

21 июля 18-летний спортсмен Алексей Данилов установил новый рекорд России в беге на дистанцию 400 метров. Он преодолел необходимый отрезок за 44,56 секунды во время матчевой встречи среди команд Союзного государства России и Белоруссии, которая прошла в Бресте. Предыдущий рекорд в этой дисциплине принадлежал Виктору Маркину, который пробежал дистанцию за 44,6 секунды во время Олимпийских игр 1980 года и завоевал золотую медаль.