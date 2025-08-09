Ричмонд
Обновившему рекорд страны бегуну Иванову стало плохо после финиша

После того как легкоатлет Федор Иванов установил новый рекорд России в беге на 400 метров с барьерами, ему стало плохо. Спортсмен финишировал на чемпионате страны в Казани с результатом 47,94 секунды.

Сразу после финиша Иванов почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его увезли со стадиона на кресле-каталке. Врачи оказали ему помощь.

Атлет продемонстрировал лучший результат и стал чемпионом страны. Второе место досталось Владимиру Лысенко (48,64 секунды), а третью строчку занял Данил Ефимов (49,42 секунды). Чемпионат России завершится 10 августа, передает ТАСС.

Результат Иванова стал вторым в текущем сезоне в Европе и восьмым в мире.

21 июля 18-летний спортсмен Алексей Данилов установил новый рекорд России в беге на дистанцию 400 метров. Он преодолел необходимый отрезок за 44,56 секунды во время матчевой встречи среди команд Союзного государства России и Белоруссии, которая прошла в Бресте. Предыдущий рекорд в этой дисциплине принадлежал Виктору Маркину, который пробежал дистанцию за 44,6 секунды во время Олимпийских игр 1980 года и завоевал золотую медаль.

