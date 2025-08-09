Ричмонд
В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельс

Под Арзамасом паровоз туристического поезда сошел с рельс, никто не пострадал.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом в Нижегородской области, никто не пострадал, на движение других поездов инцидент не повлиял, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Девятого августа в 18:10 на перегоне Арзамас-1 — Соловейко в Нижегородской области произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда № 6904 сообщением Арзамас — Нижний Новгород. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет», — говорится в сообщении.

Причины происшествия выясняются.

К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.

«Пассажирские вагоны с другим локомотивом вернули на станцию Арзамас-1. Оттуда поезд снова отправится по маршруту», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что на движение других пассажирских поездов произошедшее не влияет.