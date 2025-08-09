В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельс

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом в Нижегородской области, никто не пострадал, на движение других поездов инцидент не повлиял, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
«Девятого августа в 18:10 на перегоне Арзамас-1 — Соловейко в Нижегородской области произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда № 6904 сообщением Арзамас — Нижний Новгород. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет», — говорится в сообщении.
Причины происшествия выясняются.
К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.
«Пассажирские вагоны с другим локомотивом вернули на станцию Арзамас-1. Оттуда поезд снова отправится по маршруту», — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что на движение других пассажирских поездов произошедшее не влияет.