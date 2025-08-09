В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельс

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом в Нижегородской области, никто не пострадал, на движение других поездов инцидент не повлиял, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.