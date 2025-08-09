Российская ПВО сбила 26 украинских дронов над регионами РФ и Азовским морем

Вечером 9 августа российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 26 украинских беспилотников над территорией России и Азовским морем.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака происходила с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Семь дронов были сбиты над Тульской областью, еще семь — над Брянской. Четыре беспилотника уничтожили в Краснодарском крае, три — в Калужской области, два — над акваторией Азовского моря, два — в Орловской области и один — в Курской области.
Напомним, что 9 августа с 15:30 до 18:00, российские силы ПВО ликвидировали 35 украинских дронов, из которых 19 были сбиты над Краснодарским краем, уточнили в военном ведомстве. Всего за несколько часов российские системы ПВО эффективно отразили массированные атаки беспилотников, обеспечив безопасность регионов.