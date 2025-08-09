ВСУ обстреляли 11 населённых пунктов в Белгородской области

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В посёлке Малиновка Белгородского района на территорию домовладения с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждены две надворные постройки. В хуторе Церковный дрон ударил по сельхозпредприятию — в одном из помещений повреждена кровля. В селе Нечаевка после прилёта снаряда выбиты окна в частном доме», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
По его словам, в Грайворонском округе беспилотник повредил ЛЭП в селе Головчино, а в Замостье атака FPV-дрона привела к разрушениям в двух частных домах. В Шебекинском округе дрон атаковал социальный объект в Новой Таволжанке, в Валуйском округе во дворе жилого дома в Уразово сдетонировал FPV-дрон, а в селе Казинка пострадал коммерческий объект.
Ранее Life.ru сообщал, что за два с половиной часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов (19) было нейтрализовано в воздушном пространстве Краснодарского края. Ещё 9 БПЛА сбито над территорией Брянской области, 4 — в районе Азовского моря.