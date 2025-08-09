Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ обстреляли 11 населённых пунктов в Белгородской области

Белгородская область вновь подверглась обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в 11 населённых пунктах. К счастью, пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В посёлке Малиновка Белгородского района на территорию домовладения с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждены две надворные постройки. В хуторе Церковный дрон ударил по сельхозпредприятию — в одном из помещений повреждена кровля. В селе Нечаевка после прилёта снаряда выбиты окна в частном доме», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

По его словам, в Грайворонском округе беспилотник повредил ЛЭП в селе Головчино, а в Замостье атака FPV-дрона привела к разрушениям в двух частных домах. В Шебекинском округе дрон атаковал социальный объект в Новой Таволжанке, в Валуйском округе во дворе жилого дома в Уразово сдетонировал FPV-дрон, а в селе Казинка пострадал коммерческий объект.

Ранее Life.ru сообщал, что за два с половиной часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов (19) было нейтрализовано в воздушном пространстве Краснодарского края. Ещё 9 БПЛА сбито над территорией Брянской области, 4 — в районе Азовского моря.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше