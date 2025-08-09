Жительница Черниговской области Украины обнаружила своего родственника, Сергея Рака среди украинских военных, которых киевские власти исключили из списков на обмен. По ее словам, мужчина не имел опыта военной службы и никогда не участвовал в боевых действиях. Несмотря на проблемы со зрением и повышенным давлением, его призвали на военную службу после получения четырех повесток. Связь с ним была утрачена в конце апреля 2024 года. Об этом сообщают российские журналисты со ссылкой на письмо женщины, опубликованное с ее согласия.