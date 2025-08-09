Запад обсудит положение Украины, пока российские войска продвигаются в ДНР: главное об СВО на 9 августа

Лондонские лидеры обсудят урегулирование конфликта на Украине.
Стало известно, что сегодня, 9 августа, Великобритании состоится встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми и европейских советников по национальной безопасности. Обсуждение будет посвящено урегулированию конфликта на Украине, сообщает офис британского премьер-министра.
В тот же день стало известно, что экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по позициям украинских войск в зоне ответственности объединенной группировки «Север». Другие подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР. Подробнее о главных событиях специальной военной операции к вечеру 9 августа — в материале URA.RU.
Обсуждение украинского конфликта.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, глава МИД Великобритании Дэвид Ламми, а также европейские советники по вопросам национальной безопасности 9 августа проведут переговоры по возможному разрешению конфликта на территории Украины. Об этом сообщает сообщает офис британского премьер-министра. В ходе беседы стороны планируют рассмотреть возможные меры по оказанию поддержки Киеву, а также обсудить перспективы дипломатического урегулирования кризиса. Особое внимание в рамках встречи будет уделено выработке согласованных позиций по вопросам безопасности и координации действий западных государств в отношении России.
Россия готова вернуть Украине тела погибших.
Российские власти выразили готовность передать Украине тела тысяч украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в приграничных районах Курской области, сообщает ТАСС. Однако передача возможно лишь при условии согласия украинской стороны принять тела. По данным российских силовых структур, украинские военные нередко оставляли тела своих погибших сослуживцев в окопах.
Отношение Киевской власти к своим солдатам.
Жительница Черниговской области Украины обнаружила своего родственника, Сергея Рака среди украинских военных, которых киевские власти исключили из списков на обмен. По ее словам, мужчина не имел опыта военной службы и никогда не участвовал в боевых действиях. Несмотря на проблемы со зрением и повышенным давлением, его призвали на военную службу после получения четырех повесток. Связь с ним была утрачена в конце апреля 2024 года. Об этом сообщают российские журналисты со ссылкой на письмо женщины, опубликованное с ее согласия.
Зеленский поспорил с Трампом о территориях.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не рассматривает возможность обмена территориями с Россией. Таким образом, украинский лидер выразил несогласие с позицией президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что соглашение о прекращении конфликта на Украине должно предусматривать территориальный обмен. Свою позицию он высказал в соцсетях.
При этом американские журналисты обратили внимание на резкую смену позиции Зеленского по поводу территорий. Если еще недавно, пишет Bloomberg, он давал понять, что не согласен на территориальные уступки, то сейчас он готов работать над мирным соглашением с Россией и США.
Российские военные освободили Яблоновку.
Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в Донецкой Народной Республике, доложили в Минобороны РФ. В ходе наступления были нанесены удары по позициям Вооруженных сил Украины, а также уничтожены техника и укрепления противника.
Экипаж вертолета Ка-52М ударил по расположению ВСУ.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по расположениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». По информации «Пятого канала», удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После использования авиационных средств поражения летчики выполнили противоракетный маневр, задействовали тепловые ловушки и благополучно вернулись на исходную позицию.