Генерал МО РФ Галимуллин получил условный срок за растрату и служебный подлог

Так же там указывается, что полковник запаса Юрий Убогий в рамках рассмотрения этого же дела о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ) приговорен к 1,5 года колонии условно, с аналогичными испытательным сроком и штрафом.