Средства ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ над шестью регионами России

Согласно официальному заявлению, в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени 9 августа было перехвачено и уничтожено 26 вражеских БПЛА самолётного типа. Наибольшее количество дронов — по семь единиц — сбито над Тульской и Брянской областями. Четыре беспилотника нейтрализованы в небе над Краснодарским краем, три — над Калужской областью. Ещё два аппарата перехвачены над акваторией Азовского моря, два — над Орловской областью и один — над Курской областью.