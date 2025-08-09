Ричмонд
Один человек погиб при аварии в Ростовской области

Водитель автомобиля «Ауди» при выполнении обгона не справился с управлением.

Источник: Аргументы и факты

В Зерноградском районе Ростовской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, их госпитализировали. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, водитель автомобиля «Ауди» при выполнении обгона не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель погиб на месте, двое пассажиров получили травмы.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось о ДТП на Ходынском бульваре в Москве, в результате которого погибли два человека.