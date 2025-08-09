Свадьба закончилась убийством: за что пенсионер зарезал главу ММА республики Алтай

По данным пресс-службы Следственного управления региона, конфликт был вызван личными неприязненными отношениями между гостями свадьбы. Нападавший подошел к сидящему за столом Калбукову с ножом и нанес ему не менее одного удара в область грудной клетки. Также отмечается, что фигурант уже задержан в порядке ст. 91 УПК РФ — были достаточные основания полагать, что именно этот мужчина совершил преступление.