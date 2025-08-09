Повреждения в 18 квартирах выявили после атаки БПЛА по многоэтажке в Ростове

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА по многоквартирному дому ущерб зафиксировали в 18 квартирах. Об этом в своем телеграм-канале вечером 9 августа сообщила глава администрации Кировского района города Наталия Симаченко.
— Сегодня комиссия администрации в течение дня работала с жителями пострадавшего дома. Осмотрено более 30 квартир. Составлены акты повреждений в 18 квартирах. Собираем заявления на материальные выплаты, — рассказала Наталия Симаченко.
Напомним, поздно вечером 8 августа БПЛА сдетонировал на уровне 18 этажа 20-этажного здания. После этого начался пожар в нежилой квартире. Ранее врио губернатора региона рассказал, что повреждения получили две квартиры, а также пострадало остекление в окнах с 15-го по 20 этаж.
