В Чечне вторые сутки ищут пропавшего 7-летнего мальчика из села Верхний Наур

«В Чеченской Республике ведутся поиски семилетнего Джабраила М. из села Верхний Наур», — указано в сообщении.
Поиск ребёнка в Чечне. Видео © Telegram / МЧС Чеченской Республики.
В поисках участвуют пожарные, спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, волонтёры и добровольцы. Отдельные группы работают на плавсредствах на реке Терек. Специалисты обследуют береговую линию, а также проводят поиски в лесной местности.
