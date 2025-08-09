Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чечне вторые сутки ищут пропавшего 7-летнего мальчика из села Верхний Наур

В Чечне продолжаются поиски семилетнего мальчика из села Верхний Наур. Ребёнок пропал 8 августа утром. ГУ МЧС России по республике сообщает, что он перелез через забор своего дома и ушёл в неизвестном направлении.

Источник: Life.ru

«В Чеченской Республике ведутся поиски семилетнего Джабраила М. из села Верхний Наур», — указано в сообщении.

Поиск ребёнка в Чечне. Видео © Telegram / МЧС Чеченской Республики.

В поисках участвуют пожарные, спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, волонтёры и добровольцы. Отдельные группы работают на плавсредствах на реке Терек. Специалисты обследуют береговую линию, а также проводят поиски в лесной местности.

Ранее Life.ru сообщал, как в Иваново нашли трёхлетнюю девочку, оставленную родителями в магазине. Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что в торговом зале находится маленький ребёнок без взрослых.