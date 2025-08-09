Ричмонд
В Ростовской области в ДТП погиб водитель иномарки, два человека пострадали

ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими произошло в Зерноградском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 августа в Ростовской области в ДТП погиб водитель иномарки, его двое пассажиров, в том числе ребенок, получили травмы. Информация об этом поступила от управления Госавтоинспекции.

Авария произошла около 18:30 в Зерноградском районе. Предварительно, водитель Ауди А6 при обгоне другого автомобиля не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась.

— В результате водитель погиб, его двое пассажиров, в том числе несовершеннолетний, с травмами были доставлены в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

