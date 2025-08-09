Ричмонд
В Кирове шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Пять пассажиров и водитель «Газели» пострадали при столкновении с автобусом в Кирове, сообщает УМВД региона.

Источник: © РИА Новости

ДТП произошло в субботу в 18.15 на автодороге «Киров-Стрижи-Оричи» на повороте в микрорайон Лянгасово.

«Произошло столкновение автобуса ЛИАЗ городского маршрута 101 и автомобиля ГАЗ “Луидор”. В результате происшествия получили травмы водитель и пять пассажиров автомобиля ГАЗ, двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Следственное управление СК России по Кировской области проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении регионального СУСК.