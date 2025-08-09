В Кирове шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

«Произошло столкновение автобуса ЛИАЗ городского маршрута 101 и автомобиля ГАЗ “Луидор”. В результате происшествия получили травмы водитель и пять пассажиров автомобиля ГАЗ, двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.