В Кирове шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

ДТП произошло в субботу в 18.15 на автодороге «Киров-Стрижи-Оричи» на повороте в микрорайон Лянгасово.
«Произошло столкновение автобуса ЛИАЗ городского маршрута 101 и автомобиля ГАЗ “Луидор”. В результате происшествия получили травмы водитель и пять пассажиров автомобиля ГАЗ, двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Следственное управление СК России по Кировской области проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении регионального СУСК.