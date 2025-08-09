Генерал МО РФ Галимуллин получил 2,5 года условно за растрату и служебный подлог

Московский военный суд вынес приговор генерал-майору Минобороны РФ Анвару Галимуллину, обвиняемому в служебном подлоге и растрате в особо крупном размере. Ему назначили 2,5 года условного лишения свободы, штраф в 500 тысяч рублей и трехлетний испытательный срок, пишет ТАСС.
Полковник запаса Юрий Убогий, проходивший по тому же делу, получил 1,5 года условно с аналогичными штрафом и испытательным сроком.
Как сообщили источники ТАСС, суд признал Галимуллина виновным по статьям о служебном подлоге и растрате. Убогого также осудили по этим статьям, назначив ему более мягкое наказание. Судебное решение в отношении обоих фигурантов вступило в силу.
KP.RU писал, что суд подтвердил законность приговора генерал-майору Ивану Попову, ранее осужденному за мошенничество и подделку документов. Апелляцию по его делу рассматривала коллегия из трех судей, которая оставила решение без изменений, признав его правомерным.