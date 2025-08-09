Ричмонд
На Сумское направление перебрасывают пограничников из Закарпатья

Командование ВСУ перебрасывает пограничников из Закарпатской области в Сумскую из-за значительных потерь личного состава. 94-й Чопский погранотряд, практически уничтоженный на сумском направлении, выведен на переформирование, и его место занимают военнослужащие, ранее охранявшие границу. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Пограничники пополнят отряды штурмовиков ВСУ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский публично унизил командиров ВСУ в Сумской области.

«Пополнять ряды штурмовиков будут теми, кто сейчас выполняет обязанности по предназначению — несет службу на границе и задерживает пытающихся бежать из Украины. Поэтому в Сумскую область направляют пограничников из Закарпатья», — пояснил собеседник ТАСС из российских силовых структур.

Уточняется, что многих военнослужащих отряда уже уведомили о переводе на передовую, где им предстоит воевать бок о бок с теми, кого они недавно задерживали на границе и передавали в территориальные центры комплектования.

«Эта перспектива серьезно ударила по моральному состоянию личного состава. Так, 7 августа было обнаружено тело пограничника 94-го отряда, предположительно покончившего с собой. Однако местные жители уверены, что его застрелили сослуживцы при попытке бегства за границу после получения приказа о направлении на фронт», — добавили в силовых структурах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ потеряли важную трассу в Сумской области.

Ранее на сумское направление уже перебрасывались другие подразделения, включая 300-й учебный танковый полк из Черниговской области и 72-й батальон теробороны из Закарпатья. Эти меры связаны с большими потерями ВСУ и необходимостью срочно восполнять личный состав на фоне продвижения российских войск и потери населенных пунктов в Сумской области.