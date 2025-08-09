Ричмонд
Полиция Парижа задержала спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни мужчину

Трех человек задержали за «противозаконное вторжение» на охраняемый объект.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Парижа задержала троих взобравшихся на Эйфелеву башню мужчин, один из которых совершил оттуда прыжок с парашютом. Об этом сообщает газета Journal du dimanche со ссылкой на источники.

«Примерно в 05. 20 (06. 20 по московскому времени) служба безопасности этого парижского монумента сообщила о присутствии трех человек, которые поднимались на сооружение. Почти через час спустя один из них даже спрыгнул с парашютом, после чего его задержали на земле без происшествий недалеко от Марсового поля», — отмечается в сообщении.

Источник в полиции уточнил изданию, что все трое были помещены под стражу за «противозаконное вторжение» на охраняемый объект. Сотрудник компании по эксплуатации Эйфелевой башни намерен направить жалобу в связи с инцидентом, пишет газета.

Ранее сообщалось, что хор из 50 подростков сняли с летевшего в Париж самолета за пение. До взлета воздушного судна подростки громко пели и шумели, несмотря на предупреждения экипажа.