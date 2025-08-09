Пенсионер погиб при атаке БПЛА на частные дома в Запорожской области

«От полученных ранений погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Он добавил, что на территории региона сохраняется опасность повторных ударов. Сейчас в Запорожской области продолжают работать системы противовоздушной обороны.
Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 9 августа российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Всего уничтожили 26 вражеских БПЛА самолётного типа.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше