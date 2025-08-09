Ричмонд
Пенсионер погиб при атаке БПЛА на частные дома в Запорожской области

ВСУ при помощи беспилотников атаковали частные дома в Васильевском округе Запорожской области. В результате нападения погиб мирный житель — 70-летний пенсионер. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Трагедия случилась в селе Верхние Криницы.

Источник: Life.ru

«От полученных ранений погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Он добавил, что на территории региона сохраняется опасность повторных ударов. Сейчас в Запорожской области продолжают работать системы противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 9 августа российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Всего уничтожили 26 вражеских БПЛА самолётного типа.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
