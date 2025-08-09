Ричмонд
Над регионами России и Азовским морем сбили 26 украинских БПЛА

Большинство сбитых БПЛА были обнаружены в Тульской и Брянской областях.

Источник: Аргументы и факты

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в течение двух часов, с 18:00 до 20:00 по московскому времени в субботу, 9 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, большинство сбитых БПЛА были обнаружены в Тульской и Брянской областях — по семь штук в каждом регионе. Также значительное количество было уничтожено в Краснодарском крае (четыре аппарата), Калужской области (три), а по два — над Орловской областью и акваторией Азовского моря. Еще один беспилотник был сбит над Курской областью.

Все попытки украинских дронов были своевременно пресечены силами ПВО, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили осколочные ранения из-за атаки беспилотника ВСУ на Славянск-на-Кубани. Врачи оказали им помощь.

