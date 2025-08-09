Над регионами России и Азовским морем сбили 26 украинских БПЛА

По данным ведомства, большинство сбитых БПЛА были обнаружены в Тульской и Брянской областях — по семь штук в каждом регионе. Также значительное количество было уничтожено в Краснодарском крае (четыре аппарата), Калужской области (три), а по два — над Орловской областью и акваторией Азовского моря. Еще один беспилотник был сбит над Курской областью.