Продавец в Чувашии заставил детей умываться зеленкой после кражи мандаринов

Правоохранители в Республике Чувашия проводят проверку после того, как продавец заставил 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку умываться зеленкой якобы после того, как они украли у него мандарины. Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в МВД по региону.
— 30 июля на рынке Ядрина 44-летний предприниматель увидел, как двое подростков совершили хищение нескольких мандаринов с принадлежащего ему прилавка. После этого он отвез их в безлюдное место и заставил умываться зеленкой. Полицией проводится проверка в целях установления обстоятельств происшествия, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Произошедшее сняли на видео и выложили в Сеть.
Отмечается, что в правоохранительные органы мать детей не обращалась.
В Нижегородской области наблюдается тревожный рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними, который составил 8,7 процента за прошлый год. Об этом на заседании Заксобрания сообщил начальник ГУ МВД по региону Юрий Арсентьев, что стало поводом для беспокойства среди представителей власти и общественности.