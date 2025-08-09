Продавец в Чувашии заставил детей умываться зеленкой после кражи мандаринов

Правоохранители в Республике Чувашия проводят проверку после того, как продавец заставил 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку умываться зеленкой якобы после того, как они украли у него мандарины. Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в МВД по региону.