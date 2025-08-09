Получены данные командира ВСУ, отправлявшего бойцов в мясные штурмы

По данным силовых структур, подразделения 156-й бригады действовали практически по всей Сумской области, а военнослужащие этой части были уничтожены в ряде приграничных населенных пунктов. Причины отстранения Гупалюка официально не называются, однако отмечается, что ранее он уже был снят с командования 33-й бригадой ВСУ. Для родственников военнослужащих опубликованы контакты полковника, чтобы они могли узнать о судьбе своих близких.