Силовики получили данные офицера ВСУ, отправлявшего подчиненных в смертельные атаки.
Российские силовые структуры получили личные данные и номер телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Юрия Гупалюка, который, по их информации, отправлял своих подчиненных в другие подразделения для участия в так называемых «мясных штурмах». Руководство ВСУ фактически отстранило Гупалюка от командования, ограничив его полномочиями. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В некоторых постах родственники сообщали, что их сын или муж погиб, будучи прикомандированным к 95-й, 82-й, 79-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. Объясняется это тем, что комбриг 156-й омбр полковник Гупалюк попросту “раздает” своих людей в распоряжение других командиров под видом командировок. Фактически руководство ВСУ отстранило Гупалюка от командования бригадой, ограничив его полномочиями отправлять свой личный состав в 'командировку' в один конец в авангард очередного 'мясного штурма'», — сообщил собеседник агентства ТАСС.
По данным силовых структур, подразделения 156-й бригады действовали практически по всей Сумской области, а военнослужащие этой части были уничтожены в ряде приграничных населенных пунктов. Причины отстранения Гупалюка официально не называются, однако отмечается, что ранее он уже был снят с командования 33-й бригадой ВСУ. Для родственников военнослужащих опубликованы контакты полковника, чтобы они могли узнать о судьбе своих близких.
Ранее на Сумском направлении российские силовые структуры уже сообщали о ликвидации украинских командиров, в том числе капитана Урбановича из четвертого полка ССО и Владислава Яковенко из 140-го центра ССО. Официальные украинские источники не раскрывают подробности гибели офицеров, а командование ВСУ ограничивает информацию о потерях и кадровых перестановках в подразделениях, действующих в приграничных районах.