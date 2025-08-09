В Нижнем Новгороде под обломками гаража погиб шестилетний мальчик

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о несчастном случае в Автозаводском районе. На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило шестилетнего мальчика», — говорится в сообщении.