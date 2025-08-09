Ричмонд
В Нижнем Новгороде под обломками гаража погиб шестилетний мальчик

Стена заброшенного строения внезапно рухнула на ребёнка, который шёл мимо вместе с отцом.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Новгороде стена заброшенного гаража внезапно рухнула на ребёнка, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В ведомстве рассказали, что шестилетний мальчик вместе с отцом проходил мимо данного строения.

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о несчастном случае в Автозаводском районе. На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило шестилетнего мальчика», — говорится в сообщении.

Ребёнок погиб. Его тело извлекли из-под обломков сотрудники МЧС.

СК РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика. Речь идёт о статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В результате обрушения шестилетний мальчик получил телесные повреждения от которых скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе СК.

