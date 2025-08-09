Суд в Москве условно осудил генерала Галимуллина за растрату и служебный подлог

Предполагаемого подельника генерала, полковника запаса Юрия Убогого, приговорили к 1,5 года тюрьмы условно, также с тремя годами испытательного срока и штрафом. Обоим запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС.