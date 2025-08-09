Суд в Москве условно осудил генерала Галимуллина за растрату и служебный подлог

Военный суд в столице приговорил генерал-майора Анвара Галимуллина к 2,5 года тюрьмы условно за растрату и служебный подлог.
Испытательный срок для военного будет длиться три года. Помимо условного срока, суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Предполагаемого подельника генерала, полковника запаса Юрия Убогого, приговорили к 1,5 года тюрьмы условно, также с тремя годами испытательного срока и штрафом. Обоим запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС.
7 августа второй Западный окружной военный суд признал законным арест экс-заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого в трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд отклонил апелляционные жалобы защиты и оставил в силе решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Стригунова задержали и арестовали в июле в Москве.