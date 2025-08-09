Ричмонд
Временные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Владикавказа, Грозного и Магаса

Четыре региональных аэропорта РФ временно ограничили работу.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 августа введены временные ограничения на прием и отправку рейсов в следующих аэропортах: Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Калуга (Грабцево) и Магас. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения в работе были введены на прием и выпуск воздушных судов. Накануне шесть российских аэропортов уже вводили ограничения на организацию воздушного пространства. Тогда работа была ограничена в аэропортах Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

Ранее подобные ограничения вводились в столичном аэропорту Домодедово. Тогда изменения в работе аэропорта начались 9 августа в 12:52.