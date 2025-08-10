Иран пригрозил превратить «маршрут Трампа» на Кавказе в кладбище наемников

«Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее. На самом деле мы уверены, что стратегически Россия также настроена против этого коридора», — отметил Велаяти в интервью с агентством Tasnim. Он добавил, что управление предполагаемым маршрутом могут взять на себя Соединенные Штаты, и выразил опасения по поводу усиления влияния НАТО в регионе.