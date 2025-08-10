Иран пригрозил превратить «маршрут Трампа» на Кавказе в кладбище наемников

Иран будет препятствовать созданию коридора, который соединит Азербайджан с Нахичеванью.
Иран выступает против создания транспортного коридора через Армению, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и правительство намерено препятствовать реализации этого проекта. Об этом сообщил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.
«Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее. На самом деле мы уверены, что стратегически Россия также настроена против этого коридора», — отметил Велаяти в интервью с агентством Tasnim. Он добавил, что управление предполагаемым маршрутом могут взять на себя Соединенные Штаты, и выразил опасения по поводу усиления влияния НАТО в регионе.
Веляяти уточнил, что, по мнению Тегерана, создание коридора приведет к геополитическим изменениям в приграничных с Ираном районах. Он подчеркнул право страны защищать свои интересы «в полную силу» и заявил, что Азербайджан может использовать для связи с Нахичеванью существующие маршруты через территорию Ирана. Также советник Хаменеи напомнил, что Каспийское море является полузакрытым водоемом, и любые транспортные проекты в регионе требуют согласия всех прикаспийских государств.
Вопрос о создании транспортного коридора через Армению обострился после того, как ранее Армения и Азербайджан при посредничестве США договорились о полном прекращении огня и восстановлении связей, включая транспортные маршруты. Иран уже неоднократно подчеркивал свою обеспокоенность возможным усилением влияния США и НАТО в регионе, настаивая на использовании альтернативных маршрутов через свою территорию.