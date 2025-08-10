Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Орше

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше в результате ДТП погиб пешеход. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
По информации, авария произошла 9 августа около 22.20 в районе дома № 52 по ул. Ф. Скорины.
Водитель 1988 года рождения за рулем грузового автомобиля Scania, сопряженного с полуприцепом Gras, совершил наезд на 57-летнюю женщину.
По предварительной данным, пешеход пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка. -0-