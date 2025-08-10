Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Калининграда

«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде. 9 августа в аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса», — следует из сообщения прокуратуры в Telegram-канале.