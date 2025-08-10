Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Калининграда

В воздушной гавани аэропорта Калининграда Храброво сегодня произошли задержки и отмены авиарейсов. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Уточняется, что на 9 августа было отменено 3 авиарейса, также задержано было 22.
«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде. 9 августа в аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса», — следует из сообщения прокуратуры в Telegram-канале.
Как уточняет ведомство, задержки коснулись вылетов в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Москву. Также ожидаются опоздания рейсов, прибывающих из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Архангельска и Уфы.
При этом в ведомстве объяснили, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
Ранее временные ограничения на работу четырех российских аэропортов были введены вечером 9 августа.