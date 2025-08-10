Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Калининграда

В аэропорту Храброво в Калининграде задержано 22 рейса, 3 — отменено.

Источник: Комсомольская правда

В воздушной гавани аэропорта Калининграда Храброво сегодня произошли задержки и отмены авиарейсов. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Уточняется, что на 9 августа было отменено 3 авиарейса, также задержано было 22.

«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде. 9 августа в аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса», — следует из сообщения прокуратуры в Telegram-канале.

Как уточняет ведомство, задержки коснулись вылетов в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Москву. Также ожидаются опоздания рейсов, прибывающих из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Архангельска и Уфы.

При этом в ведомстве объяснили, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Ранее временные ограничения на работу четырех российских аэропортов были введены вечером 9 августа.