Вылетевший из Стамбула в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший из Стамбула в Россию рейс вернулся обратно из-за недомогания пилота.

Источник: © РИА Новости

СТАМБУЛ, 9 авг — РИА Новости. Вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания у пилота, сообщил в ночь на воскресенье портал HavaSosyalMedya.

Лайнер турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс VF291 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен, вылетел в 21.09 субботы (время совпадает с мск).

Самолет внезапно развернулся в небе над Румынией и вернулся в Стамбул в 23.39.

«Вскоре после вылета один из пилотов почувствовал недомогание, экипаж решил вернуться. После приземления в Стамбуле пилота встретили врачи, для выполнения рейса назначен новый пилот», — сообщает портал со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что сейчас здоровью пилота ничто не угрожает.