Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьера Чада приговорили к 20 годам тюрьмы

Масра обвиняется в разжигании межэтнической ненависти.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Чада, Сюксе Масра, обвиняемый в разжигании межэтнической ненависти, был приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщает портал Alwihda Info.

Суд вынес решение по делу, рассматривавшемуся между государством и лидером партии «Преобразователи». Согласно информации, судья постановил заключить Масру под стражу и наложить на него штраф в размере 1 миллиарда африканских франков (примерно 1,775 миллиона долларов США).

Масра находился под арестом с мая текущего года. Как передавало агентство Франс Пресс, его подозревали в подстрекательстве к мятежу, создании вооруженных группировок и участии в их деятельности. Также ему инкриминировались соучастие в убийствах и поджогах, что усугубляло его обвинения и делало дело особенно резонансным в стране.

Ранее сообщалось, что бывший конгрессмен от штата Нью-Йорк Джордж Сантос был приговорен судом к 87 месяцам лишения свободы за хищение личных данных и мошенничество.