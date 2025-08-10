Экс-премьера Чада приговорили к 20 годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Чада, Сюксе Масра, обвиняемый в разжигании межэтнической ненависти, был приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщает портал Alwihda Info.
Суд вынес решение по делу, рассматривавшемуся между государством и лидером партии «Преобразователи». Согласно информации, судья постановил заключить Масру под стражу и наложить на него штраф в размере 1 миллиарда африканских франков (примерно 1,775 миллиона долларов США).
Масра находился под арестом с мая текущего года. Как передавало агентство Франс Пресс, его подозревали в подстрекательстве к мятежу, создании вооруженных группировок и участии в их деятельности. Также ему инкриминировались соучастие в убийствах и поджогах, что усугубляло его обвинения и делало дело особенно резонансным в стране.
