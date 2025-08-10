Экс-премьера Чада приговорили к 20 годам тюрьмы

Масра находился под арестом с мая текущего года. Как передавало агентство Франс Пресс, его подозревали в подстрекательстве к мятежу, создании вооруженных группировок и участии в их деятельности. Также ему инкриминировались соучастие в убийствах и поджогах, что усугубляло его обвинения и делало дело особенно резонансным в стране.