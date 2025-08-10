Прекратил убийства призывников в страшной учебке, подорвался в САР: чем известен осужденный генерал Галимуллин

В Москве вынесли приговор генерал-майору Минобороны РФ Анвару Галимуллину. Его признали виновным в служебном подлоге и особо крупной растрате, назначив 2,5 года условно. За свою карьеру военнослужащий смог погасить скандалы в крупнейшем учебном армейском центре, сделав его образцовым, получить ранение во время службы в Сирии и выстроить работу патриотического центра. При этом про генерал-майора Галимуллина известно не так много. Все известное о нем и его карьере — в материале URA.RU.