Прекратил убийства призывников в страшной учебке, подорвался в САР: чем известен осужденный генерал Галимуллин

Анвар Галимуллин во время встречи в Еланском учебном центре.
В Москве вынесли приговор генерал-майору Минобороны РФ Анвару Галимуллину. Его признали виновным в служебном подлоге и особо крупной растрате, назначив 2,5 года условно. За свою карьеру военнослужащий смог погасить скандалы в крупнейшем учебном армейском центре, сделав его образцовым, получить ранение во время службы в Сирии и выстроить работу патриотического центра. При этом про генерал-майора Галимуллина известно не так много. Все известное о нем и его карьере — в материале URA.RU.
Детство и первые главные шаги в карьере.
О детстве и юности генерал-майора Галимуллина известно немного. Имя Анвара Фауизовича присутствует в списке выпускников Казанского суворовского военного училища. Военнослужащий числится в тридцать пятом выпуске учреждения (1983 год).
Будущий генерал закончил Суворовское военное училище в КазаниФото: Илья Московец © URA.RU.
В 2016 году полковник Галимуллин становится командиром учебного центра Еланского гарнизона. В феврале 2017-го он получил звание генерал-майора.
Поднял скандальный учебный центр до уровня образцового.
Армейский учебный центр в поселке Елань неподалеку от города Камышлова в Свердловской области являлся крупнейшим в России. В 2010-х практически каждый год сотрясали скандалы, появлялись сообщения об ужасных условиях службы и плохом отношении к призывникам. Матери некоторых военнослужащих жаловались на избиение сыновей. Подразделение даже хотели расформировать.
Матери новобранцев относились к Галимуллину с довериемФото: Виктор Вахрушев © URA.RU.
С приходом в армейский центр Галимуллина учебное подразделение восстановило авторитет. В одну из поездок представители Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области побывали в гарнизоне и остались довольны подготовкой солдат. Жалобы на неуставные отношения прекратились, новобранцы получали все комплекты обмундирования, в госпитале, столовой и на полигоне был порядок. Галимуллин лично сопровождал матерей военнослужащих и давал им возможность осмотреть любое место на территории военного центра. Женщины благодарили за хорошую работу офицеров и командование учебного центра во главе с Галимуллиным, который был у вышестоящего начальства на хорошем счету.
Получил контузию в Сирии и обещал вернуться к новобранцам.
В августе 2017 года в Елани произошла массовая драка, в которой приняло участие более 160 бойцов. В потасовке получили ранения 14 человек, в том числе один офицер. В тот момент Галимуллин отсутствовал в части, так как лечился в московском госпитале после ранения, которое получил в командировке в Сирии.
Глава Представительства Минобороны РФ в ЦАР генерал-майор Галимуллин (справа) с министром животноводства и ветеринарии ЦАР БубойФото: telegram-канал Посольства России в ЦАР, t.me/rusbangui/51
По информации URA.RU, генерал-майор подорвался на фугасе. Он заявлял, что после лечения планирует вернуться на Урал.
Занимался патриотизмом среди молодежи.
В феврале 2018 года было создано Камышловское районное отделение военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В состав оргкомитета, согласно протоколу мероприятия, вошел Анвар Галимуллин. Начальника Еланского гарнизона избрали учредителем объединения.
По данным издания «Камышловские известия», в апреле 2018 года к районному отделению движения присоединились 140 детей и подростков. А в мае 2019 года — еще 30 школьников города Камышлова.
Галимуллин 27 марта 2023 года заканчивает службу в ЦАР и возвращается на РодинуФото: Посольство РФ в ЦАР, rca.mid.ru/ru/press-centre/news/o_zavershenii_missii_general_mayora_a_galimullina/
Служба в Африке.
После боевых действий в Сирии и восстановления от тяжелого ранения Галимуллин занял пост главы представительства Минобороны РФ в Центральноафриканской Республике. Там он принимал участие в официальных мероприятиях, отстаивая интересы России в стране. Там, в частности, он проводил переговоры с министром обороны ЦАР Клодом Рамо Биро.
Весной 2023 года Галимуллин завершил свою миссию в Банги. Согласно сведениям посольства РФ в ЦАР, военнослужащий «сделал значительный вклад в развитие двустороннего военно-технического сотрудничества между нашими государствами».
Глава Минобороны ЦАР встретился с Галимуллиным в столице республикиФото: Минобороны ЦАР.
За что осудили генерала.
Генерал-майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина и полковника запаса Юрия Убогого признали виновными в растрате и служебном подлоге. Военный суд Москвы назначив первому два с половиной года лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей, а его бывшему коллеге — полтора года условно. URA.RU выяснило, что Убогий мог занимать пост в Департаменте финансового обеспечения МО РФ в отделе, который занимается финансовым обеспечением загранучреждений ведомства.
Военнослужащим назначили условное лишение свободыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Оба осужденных на два года лишены права занимать руководящие должности и находятся под подпиской о невыезде. Детали совершенных преступлений не раскрываются. Решение суда вступило в законную силу.