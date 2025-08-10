Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

Подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить жители Северо-Курильска.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 августа, в Тихом океане, а именно у северных Курил, зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом РИА Новостям рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Эпицентр находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг — на глубине в 31 километр», — отмечает специалист.

Сейсмолог подчеркнула, что подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить жители Северо-Курильска. В результате данного стихийного бедствия тревога цунами не объявлялась.

Как KP.RU писал ранее, произошедшее 30 июля землетрясение на Камчатки привело к смещению Владивостока. Город сдвинулся на пять сантиметров к югу, а после на то же расстояние обратно к северу.