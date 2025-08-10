В ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 августа, в Тихом океане, а именно у северных Курил, зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом РИА Новостям рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Эпицентр находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг — на глубине в 31 километр», — отмечает специалист.
Сейсмолог подчеркнула, что подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить жители Северо-Курильска. В результате данного стихийного бедствия тревога цунами не объявлялась.
Как KP.RU писал ранее, произошедшее 30 июля землетрясение на Камчатки привело к смещению Владивостока. Город сдвинулся на пять сантиметров к югу, а после на то же расстояние обратно к северу.