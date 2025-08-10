Выяснилось, откуда в сумке новосибирского школьника появился миллион

У ребенка, на которого совершили нападение в Новосибирске, в сумке лежало более 1 миллиона рублей. Деньги получил через банкомат его отец, а затем поручил мальчику донести их домой в одиночку, сообщают паблики.
Однако грабителя быстро настигла неудача — при попытке скрыться он утопил свой автомобиль и был вынужден бежать пешком. Злоумышленник до сих пор не задержан.
Сообщалось, что в Новосибирске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнего с ножом — инцидент случился на улице Татьяны Снежиной. Момент ограбления был зафиксирован камерами. На записи видно, как школьник с двумя пакетами идет по пустынной улице, после чего его преследует неизвестный, угрожает ему и вырывает сумку, при этом ребёнок громко звал о помощи.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.