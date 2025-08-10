Выяснилось, откуда в сумке новосибирского школьника появился миллион

Сообщалось, что в Новосибирске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнего с ножом — инцидент случился на улице Татьяны Снежиной. Момент ограбления был зафиксирован камерами. На записи видно, как школьник с двумя пакетами идет по пустынной улице, после чего его преследует неизвестный, угрожает ему и вырывает сумку, при этом ребёнок громко звал о помощи.