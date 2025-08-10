Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о состоянии чемпионки России, упавшей в обморок после финиша

Потерявшая сознание чемпионка России пришла в себяПобедительница чемпионата России в беге на 10 000 метров Мария Ермакова пришла в сознание после обморока на финише и чувствует себя удовлетворительно, проинформировал РИА Новости главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.

Победительница чемпионата России в беге на 10 000 метров Мария Ермакова пришла в сознание после обморока на финише и чувствует себя удовлетворительно, проинформировал РИА Новости главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.

Мащенко отметил, что спортсменка находится в сознании и выйдет на награждение.

Ермакова в субботу одержала победу на чемпионате России в Казани. За несколько метров до финишной черты спортсменка рухнула, затем поднялась, пересекла финишную линию и утратила сознание. Ее доставили врачи скорой помощи.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.