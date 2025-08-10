Стало известно о состоянии чемпионки России, упавшей в обморок после финиша

Победительница чемпионата России в беге на 10 000 метров Мария Ермакова пришла в сознание после обморока на финише и чувствует себя удовлетворительно, проинформировал РИА Новости главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.
Мащенко отметил, что спортсменка находится в сознании и выйдет на награждение.
Ермакова в субботу одержала победу на чемпионате России в Казани. За несколько метров до финишной черты спортсменка рухнула, затем поднялась, пересекла финишную линию и утратила сознание. Ее доставили врачи скорой помощи.
