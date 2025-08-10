Развернулся в небе над Румынией: вот почему самолет из Стамбула не долетел до Санкт-Петербурга

Воздушное судно авиалинии AJet, Турция, выполняло рейс VF291 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен. Оно вылетело в 21:09 субботы (время с мск совпадает), однако в небе над Румынией внезапно развернулось. В Стамбуле же самолет приземлился в 23:29. Известно, что сейчас здоровью авиатора ничего не угрожает.