Развернулся в небе над Румынией: вот почему самолет из Стамбула не долетел до Санкт-Петербурга

Самолет, который вылетел в ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 августа, из Стамбула в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за недомогания пилота. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya со ссылкой на источники.
«Вскоре после вылета один из пилотов почувствовал недомогание, экипаж решил вернуться. После приземления в Стамбуле пилота встретили врачи, для выполнения рейса назначен новый пилот», — говорится в сообщении.
Воздушное судно авиалинии AJet, Турция, выполняло рейс VF291 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен. Оно вылетело в 21:09 субботы (время с мск совпадает), однако в небе над Румынией внезапно развернулось. В Стамбуле же самолет приземлился в 23:29. Известно, что сейчас здоровью авиатора ничего не угрожает.
