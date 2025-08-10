Зеленский зарекся не допустить «второго раздела Украины»

Россия предлагала Украине оставить подконтрольные ей районы ДНР в обмен на прекращение огня с заморозкой линии фронта, писали The Wall Street Journal и The New York Times. Европейские страны и Киев выступили с альтернативным планом, где первоочередным условием называется прекращение боевых действий с последующим взаимным выводом войск из отдельных регионов. Зеленский назвал переговоры конструктивными, отметив, что позиция Украины была донесена до партнеров в полном объеме.