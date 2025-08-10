Летевший в Петербург самолет турецкого лоукостера экстренно вернулся в аэропорт Стамбула

Самолет турецкой авиакомпании AJet, который выполнял рейс по маршруту Стамбул — Санкт-Петербург, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил портал HavaSosyalMedia.
Как уточняется, пилоту турецкого лоукостера стало плохо. В итоге лайнер, выполнявший рейс VF291, развернулся в небе над Румынией и приземлился в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен.
«Вскоре после вылета один из пилотов почувствовал недомогание, экипаж решил вернуться. После приземления в Стамбуле пилота встретили врачи», — пишет портал со ссылкой на собственный источник.
Собеседник портала также отметил, что сейчас жизни пилота ничего не угрожает. Для выполнения рейса авиакомпания назначила другого пилота.
