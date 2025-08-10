В Париже полиция задержала спрыгнувшего с Эйфелевой башни парашютиста

Служба безопасности Эйфелевой башни сообщила о трёх присутствующих на сооружении. Спустя почти час один из них прыгнул с парашютом и вскоре оказался в руках полиции недалеко от Марсового поля.
«Двое его спутников спустились в сопровождении сотрудников Группы вмешательства в опасных условиях (GRIMP) и пожарных, а затем их передали полиции», — указывает источник.
Правоохранители обвиняют мужчин в несанкционированном вторжении на охраняемый объект.
Ранее в Британии многодетная мать погибла после первого в жизни прыжка с парашютом. 48-летняя Белинда Тейлор вместе с инструктором Адамом Харрисоном прыгнула с высоты 4,5 тысячи метров, но парашют не раскрылся.