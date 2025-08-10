Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

URA.RU выяснило, как связаны осужденные генерал Галимуллин и полковник Убогий

Полковник Министерства обороны РФ Юрий Убогий, осужденный за растрату и служебный подлог вместе с генерал-майором Анваром Галимуллиным, ранее занимал должность в Департаменте финансового обеспечения военного ведомства. Об этом свидетельствует информация, которую URA.RU обнаружило на сайте Союза ветеранов Анголы.

Военнослужащий занимался финансовым обеспечением военных представительств за границей.

Полковник Министерства обороны РФ Юрий Убогий, осужденный за растрату и служебный подлог вместе с генерал-майором Анваром Галимуллиным, ранее занимал должность в Департаменте финансового обеспечения военного ведомства. Об этом свидетельствует информация, которую URA.RU обнаружило на сайте Союза ветеранов Анголы.

«Я непосредственно работаю в Департаменте финансового обеспечения МО РФ в отделе, который занимается финансовым обеспечением заграничных учреждений ведомства», — такой комментарий оставил участник форума под именем Юрий Убогий на сайте Союза ветеранов Анголы в 2018 году. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос другого военнослужащего, обратившегося с просьбой о получении сведений по денежному довольствию за службу в африканской республике в 1990—1991 годах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПрекратил убийства призывников в страшной учебке, подорвался в САР: чем известен осужденный генерал Галимуллин.

Информация косвенно подтверждает, что Убогий мог быть задействован в вопросах обеспечения российских военных представительств за рубежом. В частности, финансово-экономического блока Минобороны.

Как сообщало URA.RU ранее, полковник запаса Юрий Убогий получил 1,5 года условно. Он на два года лишен права занимать руководящие должности и находится под подпиской о невыезде, как и генерал-майор Минобороны РФ Анвар Галимуллин, признанный виновным в растрате и служебном подлоге.