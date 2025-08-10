URA.RU выяснило, как связаны осужденные генерал Галимуллин и полковник Убогий

«Я непосредственно работаю в Департаменте финансового обеспечения МО РФ в отделе, который занимается финансовым обеспечением заграничных учреждений ведомства», — такой комментарий оставил участник форума под именем Юрий Убогий на сайте Союза ветеранов Анголы в 2018 году. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос другого военнослужащего, обратившегося с просьбой о получении сведений по денежному довольствию за службу в африканской республике в 1990—1991 годах.