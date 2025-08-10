Ричмонд
Под Арзамасом сошёл с рельсов паровоз туристического поезда

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Паровоз туристического состава сошёл с рельсов в Нижегородской области, информирует пресс-служба ГЖД.

Инцидент случился вечером в субботу неподалёку от Арзамаса. В сообщении Горьковской железной дороги подчёркивается, что в результате случившегося никто не пострадал.

«На перегоне Арзамас-1 — Соловейко в Нижегородской области произошёл сход одной колёсной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда № 6904 сообщением Арзамас — Нижний Новгород. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет», — заявили в ГЖД.

Кроме того, случившееся не повлияло на график других поездов.

Для ликвидации последствий использовали восстановительный поезд.

«Пассажирские вагоны с другим локомотивом вернули на станцию Арзамас-1. Оттуда поезд снова отправится по маршруту», — говорится в сообщении.

Причина ЧП устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области сошли с рельсов девять грузовых вагонов.