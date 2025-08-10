Под Арзамасом сошёл с рельсов паровоз туристического поезда

Паровоз туристического состава сошёл с рельсов в Нижегородской области, информирует пресс-служба ГЖД.
Инцидент случился вечером в субботу неподалёку от Арзамаса. В сообщении Горьковской железной дороги подчёркивается, что в результате случившегося никто не пострадал.
«На перегоне Арзамас-1 — Соловейко в Нижегородской области произошёл сход одной колёсной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда № 6904 сообщением Арзамас — Нижний Новгород. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет», — заявили в ГЖД.
Кроме того, случившееся не повлияло на график других поездов.
Для ликвидации последствий использовали восстановительный поезд.
«Пассажирские вагоны с другим локомотивом вернули на станцию Арзамас-1. Оттуда поезд снова отправится по маршруту», — говорится в сообщении.
Причина ЧП устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Архангельской области сошли с рельсов девять грузовых вагонов.