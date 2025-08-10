После гибели мальчика при обрушении гаража в Нижнем Новгороде завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика из-за обрушения «заброшенного здания», мимо которого он проходил. Об этом сообщили в субботу, 9 августа, в СУ СК по региону.
Мальчик умер в результате телесных повреждений, уточнило ведомство в Telegram-канале. Следователи завели дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности».
В региональном МЧС ранее передали, что в Нижнем Новгороде отец с шестилетним сыном шли мимо заброшенных гаражей по улице Раевского, когда один из них внезапно обрушился. Ребенка завалило обломками, он скончался на месте.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в Telegram-канале, что отец с сыном шли мимо гаражей, потому что решили срезать дорогу. Он выразил соболезнования семье.
7 августа уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после обрушения перекрытия в квартире дома в Петербурге, где погиб рабочий.