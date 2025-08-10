Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Около пяти взрывов слышали жители Воронежа

Около пяти взрывов слышали жители Воронежа. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Около пяти взрывов слышали жители Воронежа. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что было слышно от двух до пяти взрывов в южной части города. Перед этим сработала система воздушной тревоги. По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных частях Воронежа. Наблюдаются перебои в работе интернета, — говорится в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Российские средства противовоздушной обороны в период с 18:00 до 20:00 уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.

В период с 15:30 до 18:00 силы ПВО уничтожили 35 вражеских БПЛА над Краснодарским краем, акваторией Азовского моря, Московским регионом, а также Брянской и Калужской областями. Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше