Shot: Около пяти взрывов слышали жители Воронежа

Около пяти взрывов слышали жители Воронежа. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было слышно от двух до пяти взрывов в южной части города. Перед этим сработала система воздушной тревоги. По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных частях Воронежа. Наблюдаются перебои в работе интернета, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Российские средства противовоздушной обороны в период с 18:00 до 20:00 уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.
В период с 15:30 до 18:00 силы ПВО уничтожили 35 вражеских БПЛА над Краснодарским краем, акваторией Азовского моря, Московским регионом, а также Брянской и Калужской областями. Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем.