США захотели позвать Зеленского на встречу с Путиным на Аляске

Ранее телеканалы CBS и другие СМИ сообщали, что участие Владимира Зеленского во встрече на Аляске обсуждается, однако окончательное решение пока не принято. Это будет первая за долгое время двусторонняя встреча президентов России и США на американской территории, где основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. В Москве подтвердили дату и место саммита, подчеркнув, что выбор Аляски обусловлен ее географическим положением.