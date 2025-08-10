Мусоровоз наехал на шедшую в наушниках женщину в Санкт-Петербурге

Мусоровоз переехал шедшую по дороге женщину в Петербурге, сообщил в субботу, 9 августа, канал РЕН ТВ.
Уточняется, что инцидент случился на Парфеновской улице. Водитель большегруза решил сдать назад, не увидев в зеркалах женщину, которая шла в наушниках. В какой-то момент мусоровоз ускорился и сбил пешехода. Водитель остановился только после того, как переехал петербурженку передними колесами.
— Пострадавшую в состоянии клинической смерти доставили в больницу, — сообщил источник телеканала.
В настоящее время врачи оказывают женщине всю необходимую помощь.
8 августа пьяный автомобилист без водительского удостоверения в Красноярском крае сбил коляску с трехмесячным младенцем, сообщили в ГУ МВД России по региону. ДТП произошло в населенном пункте Верхнепашино Енисейского района. 34-летний мужчина на полной скорости врезался в женщину, которая шла с коляской. Удар был сильный, из-за чего малыша отбросило в сторону на несколько метров.