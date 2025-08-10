Мусоровоз наехал на шедшую в наушниках женщину в Санкт-Петербурге

8 августа пьяный автомобилист без водительского удостоверения в Красноярском крае сбил коляску с трехмесячным младенцем, сообщили в ГУ МВД России по региону. ДТП произошло в населенном пункте Верхнепашино Енисейского района. 34-летний мужчина на полной скорости врезался в женщину, которая шла с коляской. Удар был сильный, из-за чего малыша отбросило в сторону на несколько метров.