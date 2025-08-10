Митинги в поддержку семей пропавших бойцов ВСУ охватили Киев, Харьков и Сумы

Как сообщало URA.RU ранее, в центре Киева в июле 2025 года уже проходили массовые акции протеста родственников пропавших военнослужащих, в которых участвовали ветераны и представители общественных организаций. Тогда участники требовали уважительного отношения к семьям солдат и ускорения выплат, отмечая, что для получения помощи приходится месяцами собирать документы.