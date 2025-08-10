В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста, двое погибли

Как сообщили в Западном МСУТ СК России, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
В рамках расследования следователи провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую и техническую экспертизу гидроцикла.
Ранее в акватории бухты Троицы, расположенной в Приморье, гидроцикл столкнулся с сап-бордом, на котором находились две девочки — 12 и 17 лет. В результате этого столкновения школьницы получили травмы различной степени тяжести. Ответственный за наезд на детей мужчина был задержан.