Нейросеть довела пенсионера до психбольницы

Annals of Internal Medicine: советы ChatGPT по здоровью чреваты психзаболеванием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пенсионер спросил у нейросети, как составить диету без соли, и попал в психиатрическую больницу, выяснили ученые из Университета Вашингтона, своими выводами они поделились в журнале Annals of Internal Medicine.

«60-летний мужчина, не имевший в прошлом психиатрических заболеваний, обратился в отделение неотложной помощи, выразив беспокойство по поводу того, что сосед травит его. При поступлении пациент рассказал, что соблюдал сложную диету и сам дистиллировал воду дома. В больнице отметили, что он испытывал сильную жажду, но параноидально относился к воде, которую ему предлагали», — говорится в материале.

При этом, как подчеркивают исследователи, эту диету ему посоветовала нейросеть, пояснив, что хлорид натрия якобы можно заменить бромидом.

«Судя по хронологии этого случая, пациент консультировался с ChatGPT 3.5 или с ChatGPT 4.0 по вопросу, как он может исключить хлорид из своего рациона», — отметили авторы статьи.

Прием бромида может привести к бромизму — хроническому отравлению соединениями брома, которое проявляется кожными высыпаниями, вялостью, нарушением памяти и другими неврологическими расстройствам..