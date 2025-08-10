Нейросеть довела пенсионера до психбольницы

«60-летний мужчина, не имевший в прошлом психиатрических заболеваний, обратился в отделение неотложной помощи, выразив беспокойство по поводу того, что сосед травит его. При поступлении пациент рассказал, что соблюдал сложную диету и сам дистиллировал воду дома. В больнице отметили, что он испытывал сильную жажду, но параноидально относился к воде, которую ему предлагали», — говорится в материале.