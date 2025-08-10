Генерал МО Галимуллин получил условный срок за растрату и служебный подлог

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, также был приговорен полковник запаса Юрий Убогий, получивший условный срок на 1,5 года. В приговоре указано, что Галимуллину также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и испытательный срок три года.