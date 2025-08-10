Ричмонд
Генерал МО Галимуллин получил условный срок за растрату и служебный подлог

Галимуллину назначили наказание в виде 2,5 года колонии общего режима.

Источник: Аргументы и факты

Военный суд Москвы вынес приговор в отношении генерал-майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина, назначив ему условное наказание в 2,5 года колонии общего режима.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, также был приговорен полковник запаса Юрий Убогий, получивший условный срок на 1,5 года. В приговоре указано, что Галимуллину также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и испытательный срок три года.

Решением суда Галимуллину инкриминировались служебный подлог и особо крупная растрата. В отношении Убогого также были предъявлены обвинения по статьям о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Оба осужденных в момент оглашения приговора находились под подпиской о невыезде и обязались соблюдать надлежащее поведение.

Кроме того, суд запретил обоим занимать руководящие должности на два года. Приговор вступил в силу немедленно, а осужденные были обязаны соблюдать условия испытательного срока и штрафа.

Ранее Второй Западный окружной военный суд продлил арест экс-начальнику главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову до 12 октября.