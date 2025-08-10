В Чечне ищут пропавшего семилетнего мальчика из села Верхний Наур

Сотрудники служб и добровольцы ведут в Чечне поиски семилетнего мальчика из села Верхний Наур, который пропал без вести утром 8 августа, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
Согласно предварительной версии, он перелез через забор дома и ушёл в неизвестном направлении.
«В поисковой работе задействованы пожарные и спасатели МЧС России, сотрудники правоохранительных органов, волонтёры и добровольцы», — отметило республиканское управление в своём Telegram-канале.
Уточняется, что для обнаружения ребёнка также используются плавсредства, с помощью которых проводится обследование береговой линии на реке Терек. Кроме того, мальчика ищут в лесной местности.
Напомним, ранее в Ставропольском крае нашли трёхлетнего ребёнка, который пропал в степи. Его искали 60 сотрудников полиции, которые выстроились цепочками. Мальчика обнаружили в 2 км от дома в зарослях камыша.