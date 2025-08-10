Европейские лидеры обозначили условия переговоров Трампа с Путиным

Европейские государства заявили о готовности поддерживать дипломатические усилия США по завершению конфликта. В декларации подчеркивается, что эти меры должны сочетаться с сохранением военной и финансовой поддержки Киева, а также с сохранением и возможным ужесточением санкций против России. Поддержка будет оказываться как напрямую, так и через механизмы международной коалиции стран, выступающих за прекращение конфликта на Украине.