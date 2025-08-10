Вечером в субботу, 9 августа, в Нижегородской области с рельсов сошел ретропоезд в составе пригородного туристического поезда. Об инциденте сообщают представители Горьковской железной дороги (ГЖД). Пострадавших нет.
«На перегоне Арзамас-1 — Соловейко в Нижегородской области произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда № 6904 сообщением Арзамас — Нижний Новгород», — говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении.
Для ликвидации последствий на место привлечен восстановительный поезд. Отмечается, что произошедшее никак не повлияло на движение других пассажирских поездов. Причины произошедшего уже выясняются.
«Пассажирские вагоны с другим локомотивом вернули на ст. Арзамас-1. Оттуда поезд снова отправится по маршруту», — сообщают в ГЖД.
